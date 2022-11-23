Muğla İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ekipleri dolandırıcılık şüphesi ile Mersin ilinde bulunan 4 şüpheliyi yaptıkları operasyon ile yakaladı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ekipleri dolandırıcılık şüphesi ile Mersin ilinde bulunan 4 şüpheliyi yaptıkları operasyon ile yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla’nın Köyceğiz ilçesine bağlı Pınar Mahallesi’nde ikamet eden Alican Y. isimli şahıs internet alışveriş sitesi üzerinden cep telefonu satın almak için ilanda belirtilen M.S. kod isimli şahıs ile iletişime geçerek kendisine verilen hesaba 9 bin TL gönderdiğini, sonrasında şahsın telefonu kapatarak ürünü göndermemesi üzerine dolandırıldığını beyan ederek Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığına müracaatta bulundu. Müracaatın ardından Muğla İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ekipleri dolandırıcılık üzerine inceleme başlattı. JASAT ekiplerinin incelemeleri ve takibi sonucunda Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile detaylı ve titiz araştırmalar sonucu, şüphelinin bankalardaki hesap hareketlerini inceleyen JASAT ekipleri; G.B., J.S., H.U. ve A.E. isimli şahısların birbirileri ile bağlantılı olduklarını, bu işlemleri organize şekilde yaptıklarını ve Türkiye genelinde 44 ayrı dolandırıcılık olayından yaklaşık 2 milyon TL parayı hesaplarına geçirdiklerini tespit etti. Şüpheliler, Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timleri tarafından Mersin ilinde yapılan operasyon ile yakalandı.

JASAT ekipleri tarafından şüphelilerin bulundukları üç ayrı adreste yapılan arama sonucu; 10 adet banka kartı, 2 adet hesap kartı, 2 adet laptop, 6 adet cep telefonu, 9 adet simkart, 1 adet hesap hareketlerinin yazılı olduğu ajanda, mobil bankacılık hesabında 238 bin TL para ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.B. ve J.S. tutuklanarak cezaevine sevk edildi. H.U. ve A.E. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.