Muğla İl Jandarma Komutanlığınca huzurlu sokaklar ve terör suçları uygulaması gerçekleştirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca huzurlu sokaklar ve terör suçları uygulaması gerçekleştirildi.

Oyuncu Demiray Erül son yolculuğuna uğurlandı Oyuncu Demiray Erül son yolculuğuna uğurlandı

Uygulama sonucu; 483 işyeri denetlenirken, 8 şahıs yakalandı. 2 bin 751 araç kontrol edildi. 90 araca trafik cezası uygulanırken, 51 bin 165 TL trafik idari para cezası kesildi. Uygulamada 9 araç trafikten men edilirken, arama kaydı bulunan bir araç yakalandı.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan aranan bir şahıs yakalandı. Diğer suçlardan yakalanan 7 şahıs ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.