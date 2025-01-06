Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde faaliyet gösteren baca temizleme şirketlerinde görevli baca temizliği konusunda gerekli yetkilere ve belgelere sahip olan personellerebaca ve yağlı kanal temizliği eğitimi verdi.MUĞLA (İGFA) - Baca yangınlarının önüne geçmek ve halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla eğitim çalışmalarına devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi,il genelinde faaliyet gösteren baca temizleme şirketlerinde görevli personellere yönelik "Baca Temizleme Yöntem ve Teknikleri Eğitimi" düzenledi. Daire Başkanlığı'nca, baca temizleme şirketlerinde görevli personellere iki etapta 3'er gün süren programla baca ve yağlı kanal temizliği eğitimi verdi.

Muğla İtfaiyesi, baca yangınlarının önüne geçmek, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak adına bu tür eğitim çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, baca ve yağlı kanal temizliği hizmetleri sunan firmaları yetkilendirmeye, firmaların faaliyetlerini İtfaiye Dairesi Başkanlığı aracılığıyla denetlemeye devam ediyor. Yetkilendirilen firmaların temizlik faaliyetleri, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) üzerinden dijital olarak takip ediliyor. Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında 1466 denetim gerçekleştirdi. Böylece firmaların hizmet standartlarına uygunluğunu ve yeterliliği düzenli olarak kontrol ediliyor. Bu sistem sayesinde, baca ve yağlı kanal temizliği işlemlerinin etkinliği ve güvenliği de artırılıyor.

Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara, ilgili faaliyetlerde kullanmak üzere "Baca Temizleme Eğitim Belgesi" verilerek program sonlandırıldı.

İki etapta üçer gün süren eğitim programı kapsamında; ilk gün yanma ve yangın bilgisi ile yangına müdahale teknikler, ikinci gün baca temizleme yöntemleri ve denetim yönergesi, üçüncü gün yüksekte çalışma prensipleri konuları işlendi.

Muğla İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri, baca temizliği konusunda bilinçli ve yetkin personelin, özellikle kış aylarında sıkça yaşanan baca yangınlarını önemli ölçüde azaltacağını vurguladı.