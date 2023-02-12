Hatay Cebrail Mahallesinde saat 10.30 sıralarında ses alan ekipler, hemen kurtarma çalışmasına başladı. Ekiplerin kurtarma çalışmaları 2 saat sürerken, enkaz altındaki 19 yaşındaki Rabia Kalçın ekipler tarafından kurtarılarak ambulans ekiplerine teslim edildi.

Depremin üzerinden 154 saat geçmesine rağmen arama kurtarma ekipleri canla başla bir can kurtarmak için çalışmalarını sürdürürken, Muğla’dan Hatay’a giden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri 151 saat sonra 29 yaşındaki bir vatandaşı enkazın altında sağ kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli depremin en fazla etkilediği illerden Hatay’da arama kurtarma ekipleri can kurtarmaya devam ediyor.

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