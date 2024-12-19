Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi il genelinde 330 kırsal mahallede 3 bin 985 vatandaşa yangınlar ve diğer acil durumlara karşı bilgilendirme eğitimleri verdi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların yangınlar ve diğer acil durumlara karşı bilinçlenmesini sağlamak için kapsamlı eğitim programları düzenliyor. Her yaş grubuna hitap eden eğitimler, hem bilgi hem de pratik uygulamalarla katılımcılara hayati öneme sahip beceriler kazandırmayı amaçlıyor.

3 Bin 985 Vatandaşa Eğitim Verildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, il genelinde şu ana kadar 330 kırsal mahallede 3 bin 985 vatandaşa eğitim verdi. Katılımcılara günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri risklere karşı pratik bilgiler kazandırılması amaçlanan eğitimlerde yangın güvenliği, afet farkındalığı gibi kritik konular ele alındı.

Soba Zehirlenmelerine Karşı Alınması Gereken Önlemler Anlatıldı

Muğla’da kırsal bölgelerde sıkça yaşanan soba zehirlenmeleri, temizlenmeyen bacalarda yaşanan baca yangınları ve tüp yangınlarına karşı alınması gereken önlemler detaylı bir şekilde vatandaşlara anlatıldı. Ayrıca tüplü yangın söndürme cihazlarının doğru kullanımı ve yangın anında tahliye yöntemleri gibi uygulamalı eğitimlerle vatandaşların bu tür durumlara hazırlıklı olmaları amaçlanıyor.

Muğla İtfaiyesi, Riskleri Değerlendirerek Çözüm Üretmeye Çalışıyor

Eğitimler sırasında vatandaşların sorularını yanıtlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, mahallelerdeki özel riskleri değerlendirerek çözüm üretmeye çalışıyor. İtfaiyenin yetkisi dışında bir sorun ya da talep olursa bunlar da yetkili kişi ve kurumlara iletiliyor.

Eğitimlerin Düzenli Olarak Tekrarlanması Planlanıyor

Muğla genelindeki kırsal mahallelerde düzenlenmeye devam eden eğitimlere katılmak isteyen vatandaşlar, mahalle muhtarları aracılığıyla ya da doğrudan Muğla İtfaiyesi ile iletişime geçerek başvuru yapabiliyor. Eğitimlerin her mahallede düzenli olarak tekrarlanması planlanıyor ve talepler doğrultusunda yeni mahalleler de programa dâhil ediliyor.

Başkan Aras “Kırsal Mahalle Eğitimlerimizle Yaklaşık 4 Bin Vatandaşımıza Ulaştık”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras son yıllarda Muğla’nın çok önemli yangınlar atlattığına dikkat çekerek, kırsal mahallerde yangın eğitimleri ile 13 ilçe 330 mahallede yaklaşık 4 bin vatandaşa ulaştıklarını belirtti.

Başkan Aras:“Muğla, yüzde 68 orman varlığıyla ülkemizin en özel şehirlerinden biridir. Ancak son yıllarda, iklim değişikliğinin getirdiği kuraklıkla birlikte orman yangınları riski ne yazık ki artarak devam ediyor. Bu nedenle, önleyici tedbirler almak büyük önem taşıyor. Aynı zamanda yangınlarla mücadelede vatandaşlarımızın farkındalık sahibi olması kritik bir rol oynuyor. Bu kapsamda, kırsal mahallelerimizde eğitimlere başladık ve vatandaşlarımızın bu eğitimlere gösterdiği ilgiden büyük memnuniyet duyuyoruz. Amacımız; yangınlar başta olmak üzere, acil durumlar konusunda bilinçli bir toplum oluşturmak, mevsimsel risklere karşı alınabilecek önlemleri anlatmak ve yerel halkı yangınlara nasıl müdahale edileceği konusunda bilgilendirmek. Böylece can ve mal kayıplarının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Özellikle turizm hareketliliğinin arttığı yaz aylarında vatandaşlarımızı, ormanlık ve tarımsal alanlarda ateş yakmamaları gibi konularda bilgilendirdik. Ayrıca gönüllü itfaiyecilik eğitimlerimiz de aralıksız devam ediyor.

Unutmamalıyız ki yaşadığımız şehri hep birlikte koruyabilir ve geleceğe miras bırakabiliriz” dedi.