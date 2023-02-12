Hatay Cebrail Mahallesi Emlak Evler Konutları 1. Kısım’da saat 10.30 sıralarında ses alan ekipler hemen kurtarma çalışmasına başladı. Ekiplerin kurtarma çalışmaları 2 buçuk saat sürerken, enkaz altındaki 19 yaşındaki Rabia Kalçın ekipler tarafından kurtarılarak ambulans ekiplerine teslim edildi.

Depremin üzerinden 164 saat geçmesine rağmen arama kurtarma ekipleri canla başla bir can kurtarmak için çalışmalarını sürdürürken, Muğla’dan Hatay’a giden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri 154 saat sonra 29 yaşındaki bir vatandaşı enkazın altında sağ kurtardı.

Depremde hayatını kaybeden anne ve 3 kızı Sakarya’da toprağa verildi

Depremde hayatını kaybeden anne ve 3 kızı Sakarya’da toprağa verildi

Kahramanmaraş merkezli depremin en fazla etkilediği illerden Hatay’da arama kurtarma ekipleri can kurtarmaya devam ediyor.

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