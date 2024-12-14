Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelindeki bereketli topraklarda üreticilerle bir araya gelmeye devam ediyor. Muğla’mızın Bereketli Coğrafyasında Çiftçilerimizle Buluşuyoruz programı kapsamında, üreticilere yönelik yeni destekleme modeli ve üretim planlaması detayları paylaşılıyor.

Bu çalışmalarla Muğla tarımına değer katmayı hedefleyen müdürlük, 4 ilçe ve 12 mahalledeki üreticilerle bir araya geldi. Üretim süreçlerini daha verimli hale getirmeyi amaçlayan bu model ile hem çiftçilerin refah seviyesinin artırılması hem de tarımsal üretimin sürdürülebilir şekilde desteklenmesi hedefleniyor.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü programın önemine değinerek şu açıklamada bulundu:

“Muğlamız, doğal zenginlikleri ve tarımsal potansiyeliyle Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden biri. Bu proje sayesinde çiftçilerimizin bilgiye daha hızlı ulaşmasını sağlıyor ve üretim süreçlerinde daha bilinçli bir yaklaşımı destekliyoruz. Çiftçilerimizle el ele vererek, Muğla tarımını daha ileriye taşıma yolunda önemli adımlar atıyoruz.”

Program kapsamında üreticilere hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verilerek, yerel ihtiyaçlara uygun çözümler sunuluyor. Yeni destekleme modeli ile çiftçilerin ihtiyaçlarına özel teşviklerin sağlanacağı da bildirildi.