Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Dünyada bitkisel üretimi tehdit eden ve Türkiye’de rastlanmayan ağaç ölümlerine neden olan bakteriye karşı çalışmaları devam ediyor.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Dünyada bitkisel üretimi tehdit eden ve Türkiye’de rastlanmayan ağaç ölümlerine neden olan bakteriye karşı çalışmaları devam ediyor.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Muğla geneli tedbir amaçlı Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü ile birlikte survey çalışmaları ve bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Xylella fastidioasa eppo listesinde bulunan ve karantina etmeni olan bakteri; bağ, zeytin, turunçgiller, şeftali, kayısı, meşe ve zakkum başta olmak üzere pek çok konukçu bitki üzerinde etkili olmaktadır. Ağaç ölümlerine neden olan bakteriye karşı Muğla geneli tedbir amaçlı Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü ile birlikte survey çalışmaları ve bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. Seydikemer, Fethiye, Dalaman ve Ortaca ilçelerinde yapılan saha çalışmasında konukçu bitkilerden alınan örnekler incelenmek üzere Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsüne analize gönderildi” ifadeleri kullanıldı.