4 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekili seçiminde Muğla’da alınacak tedbirlere ilişkin ‘Seçim Güvenliği İl Toplantısı’ Muğla Valisi Orhan Tavlı Başkanlığında gerçekleştirildi.

Seçimlerin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yargının gözetimi ve denetimi altında yapıldığını belirten Vali Orhan Tavlı, bununla birlikte idarenin, seçim öncesi, seçim esnası ve sonrasını kapsayacak şekilde huzur ve güven içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik olarak gerekli tedbirleri alıp uygulamak görevi olduğunu ve bu çerçevede İl genelinde çeşitli tedbirlerin alındığını dile getirdi.

Seçimlerin demokratik sistemlerin vazgeçilmez unsuru, seçmen iradesinin tezahür ettiği en önemli mekanizma olduğunu kaydeden Vali Tavlı, “Muğla’da seçim sürecinde olması gerektiği gibi huzur, güven ve esenlik içinde geçecek. Vatandaşlarımız özgür iradelerini huzur ve güven içerisinde sandığa yansıtabileceklerdir” dedi.