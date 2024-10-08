Kısa adı BASK olan Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu ve Birlik Sağlık Sen Muğla İl Başkanı Abdullah Gül, "Muğla İl Sağlık Müdürlüğü hatasından döndü" dedi.MUĞLA (İGFA) - Muğla'da Yatağan Devlet Hastanesi’nde sterilizasyon sertifikalı tek hemşirenin il sağlık müdürlüğüne görevlendirme haberini paylaşan Bağımsız Kamu Görevlilileri Sendikaları Konfederasyon ve Birlik Sağlık-Sen Muğla İl Başkanı Abdullah Gül, verilen mücadele ile İl Sağlık Müdürlüğü'nce alınan kararın yeniden gözden geçirildiğini ve görevlendirme iptal edildiğini duyurdu.

Söz konusu personelin asıl görev yeri olan Yatağan Devlet Hastanesinde göreve başladığını belirten Gül, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu tür görevlendirmeler yapılırken vatandaşın sağlığı ve kamunun yararı göz önünde tutulmalıdır. Yaptığımız görüşmelerde daha hassas davranılacağı talimatını bizzat Sağlık Müdürü Ali Burak MÜLAYİM tarafından verildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Biz BASK olarak her yanlışın ve hukuksuzlukların karşısında diklenmeden dik dururken, doğrunun yanında olup alkışlamayı kendimize şiar edindik. Bu anlamda yanlıştan bu kadar kısa zamanda geri dönen İl Sağlık Müdürü mülayim halkımızın sağlığı açısından önemli bir karar almıştır".