Muğla İl Müftülüğü Hac ve Umre Hizmetleri Şubesi, 1 Kasım Özel Umre Turu ile kutsal topraklara gidecek umreciler için yolculuk öncesi bilgilendirme semineri düzenledi.

Umreye gidecek vatandaşlar 7 Kasım 2024 tarihinde Dalaman Havalimanı’ndan Medine’ye uğurlanacak ve 23 Kasım 2024’te Cidde’den dönecek. Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, umre yolculuğu ve ibadetler hakkında önemli teknik bilgiler vererek kafile başkanlığında 16 gün sürecek yoğun ibadet programına ilişkin bilgilendirmede bulundu. Müftü Çapçı, umreye katılacak olanları "Duyufurrahman" yani "Allah’ın misafirleri" olarak adlandırarak, kutsal topraklarda yapılacak ibadetlerin manevi etkisini hissedebilmeleri için hassasiyet gösterilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Seminerin sabah oturumunda, Muğla İl Müftü Yardımcısı Erkan Saral, “İbadet Bilinci ve Umre İbadeti” konularını ele alarak, umre öncesi maddi ve manevi hazırlıklarla ilgili tavsiyelerde bulundu. Menteşe Müftüsü Dr. Ertuğrul Akın ise “Umre İbadetinin Hikmeti” ve “Umredeki Sembollerin Anlamı” başlıklarıyla umrecileri bilgilendirdi.

Öğleden sonra devam eden oturumlarda Muğla İl Müftü Yardımcısı Sema Özbakış, “Umre esnasında bir arada yaşama bilinci ve kadınlara özgü konuları” ele alırken, Umre Rehber Hocası Bekir Çığlı ve Kız Kur’an Kursu Müdürü Hamide Fit, “Hazreti Peygamber, Mescid-i Nebevi ve Medine” hakkında bilgiler sundu.

Program sonunda umreye gidecek vatandaşlar katılım sertifikaları takdim edilerek, ibadetlerinin kabul edilmesi temennisiyle uğurlandı.