Muğla İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Menteşe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Pansiyonunda gençlik iftarı programı düzenlendi.

Türkiye Diyanet Vakfı Muğla Şubesi’nin destekleriyle gerçekleştirilen programa, öğrenciler ve akademisyenlerin yanı sıra İl Müftü Yardımcısı Sema Özbakış da katıldı.

"Gençlere "İyilik" üzerine önemli mesajlar verildi"

İftar öncesinde İl Müftü Yardımcısı Sema Özbakış, "İyilik" konulu etkileyici bir konuşma yaparak gençlere önemli mesajlar verdi. Manevi Danışman Gülsüm Toraman ve üniversite öğrencilerinin de katıldığı programda, birlik ve beraberlik duygularının ön plana çıktığı samimi bir atmosfer oluştu.

"Gençlerle güçlü bağlar kuruluyor"

Program sonunda, misafirperverliklerinden dolayı okulun öğretmen ve öğrencilerine teşekkür edilirken, Muğla İl Müftülüğü yetkilileri bu tür etkinliklerin gençlerle manevi değerleri birlikte yaşamak ve onlarla daha yakın bağlar kurmak amacıyla düzenlendiğini vurguladı.