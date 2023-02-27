Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ile 7,6 şiddetindeki deprem sonrası Muğla il Müftülüğü’ne bağlı 20 kişilik ekip yola çıktı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ile 7,6 şiddetindeki deprem sonrası Muğla il Müftülüğü’ne bağlı 20 kişilik ekip yola çıktı.

Kavaklıdere Müftüsü Hamza Torun başkanlığındaki aralarında İl Müftü Yardımcısı Sema Özbakış’ın da olduğu 20 kişilik ekip manevi destek ve diğer saha çalışmaları için Gaziantep’e doğru yola çıktı.

Gaziantep İslahiye ilçesine giden 20 kişilik ekip için Muğla İl Müftülüğünde uğurlama programı düzenlendi.

Törende konuşan İl Müftüsü Yaşar Çapçı ,”Büyük depremin yaralarını sarmak için gönüllü olan personelime teşekkür ediyorum, yapacağınız hizmetlerde muvaffakiyetler dilerim" dedi.

Konuşmanın ardından sonra ekip Muğla İl Müftülüğü TDV Gönüllüleri hazırlığını yaparak Gaziantep İslahiye ilçesine yola çıktı.