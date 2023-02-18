Muğla İl Müftülüğü ve Menteşe İlçe Müftülüğü tarafından GSB Turgut Reis Erkek Öğrenci Yurdu’nda Miraç Gecesi programı düzenlendi.

Muğla İl Müftülüğü ve Menteşe İlçe Müftülüğü tarafından GSB Turgut Reis Erkek Öğrenci Yurdu’nda Miraç Gecesi programı düzenlendi.

Uluslararası Gençlik Merkezi manevi danışmanı Mehmet Ali Atıcı’nın okuduğu ezan ve Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı’nın kıldırdığı yatsı namazı sonrasında, Menteşe Diyanet Gençlik İlçe Temsilcisi Osman Kundak tarafından okunan Kur’an tilavetiyle Kandil Programı gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu programda, Şeyh Camii İmam Hatibi Ali Yılmaz Miraç Bahri okurken, Akyol Camii İmam Hatibi Burak Yıldırım ve Mehmet Ali Atıcı hocalar ilahileriyle programa katkı sağladı. Kızılay Şube Başkanı Şadi Pirci’nin okuduğu Miraç şiiri dinleyenleri duygulandırdı. Minik çocukların okuduğu sureler, dualar, ilahiler geceye ayrı bir renk kattı.

Miraç gecesinin öneminden bahseden Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, sohbetinde en önemli şeyin namaz kılmak olduğuna dikkat çekerek "Peygamberimizin hüzün yılının ardından bir teselli olarak Miraç hadisesinde Allah’ın huzuruna kabul edildiği namazı, Miraç bilip bu zor zamanlarda Allah’ın huzuruna ermeliyiz" dedi.

Daha sonra depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua okundu.