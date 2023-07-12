Nevşehir’de düzenlenen 2023 Okul Sporları Özel Sporcular Yıldızlar ve Gençler Kız-Erkek Türkiye liderliği müsabakalarında, Muğla’ya şampiyonlukla beraber Türkiye dereceleri getiren özel sporcular, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ile bir araya geldi.

81 ilden dört bin sporcunun katılımı ile 8-9 Haziran tarihlerinde Nevşehir’de yapılan 2023 Okul Sporları Özel Sporcular Yıldızlar ve Gençler Türkiye liderliği Müsabakalarında Türkiye şampiyonu olan Ada Kaygusuz ve 3 madalya birden kazanan Melih Yıldırım, kazandıkları madalyalar ile birlikte İl Müdürü Emre Çay ile bir araya gelip mutluluklarını paylaştı.

Ortaca Şehit Mehmet Kaya Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan yüzme eğitimi kursuna katılarak Türkiye müsabakalarına hazırlanan, Ortaca Ortaokulu öğrencisi olan Ada Kaygusuz 50 m serbest stilde Türkiye Şampiyonu olurken Ortaca Atatürk Ortaokulu öğrencisi Melih Yıldırım ise 100 m kurbağalama stilde Türkiye 2’nciliği, 50 m kurbağalama stilde Türkiye 3’üncülüğü ve 50 m serbest stilde Türkiye 4’üncülüğü elde etti.

İl Müdürü Emre Çay, konuk ettiği özel sporcuların başarı serüvenini dinleyerek, öğrencilerimizin başarılarından dolayı büyük gurur duyduğunu belirtti. Başarının bir ekip işi olduğunu vurgulayan İl Müdürü Emre Çay, “Özel sporcularımız son dönemlerde özellikle spor alanında çok güzel başarılara imza atıyorlar. Bu bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Başarı, bir ekip işidir. Yavrularımızın bu güzel başarısının ardında biliyoruz ki güzel bir ekip var. Aynı zamanda bu başarı, özveriyle çalışan öğretmenlerimizin ve antrenörlerimizin, desteklerini esirgemeyen kurum yöneticilerimizin, çocuklarımıza sevgiyle ve ilgiyle yaklaşan fedakâr ailelerimizin de başarısı. Bu güçlü ekip ruhuyla yavrularımızı, gelecekte ulusal ve uluslararası alanda daha büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Özel eğitim öğrencilerinin sportif, kültürel ve sosyal yönden desteklenmesinin önemine değinen İl Müdürü Emre Çay, “Özel çocuklarımızın özgüvenlerinin gelişmesi, yaşam becerilerini kazanması ve sosyal yaşama daha kolay adapte olması adına onları sportif, kültürel ve sosyal faaliyetlere teşvik etmek son derece önemli" diye konuştu.

Her türlü konuda destek vermeye hazır olduklarını belirten İl Müdürü Emre Çay, çocuklara çeşitli hediyeler vererek başarılarının devamını diledi.

Özel sporculara Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Topçu, Ortaca Şehit Mehmet Kaya Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Yurt, özel eğitim öğretmeni Gizem Akın, yüzme antrenörü Soner Çetin ile öğrencilerin aileleri eşlik etti