Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri tarafından 13 ilçede sürdürülen saha ziyaretleri çerçevesinde okullar ziyaret ediyor.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri tarafından 13 ilçede sürdürülen saha ziyaretleri çerçevesinde okullar ziyaret ediyor.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Seydikemer ve Fethiye ilçelerinde bir dizi temaslarda ve incelemelerde bulundu.

Seydikemer ilçe programında, Seydikemer Kaymakam Vekili Ayhan Yazgan ve Belediye Başkanı Yakup Otgöz’ü ziyaret eden Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ilçede devam eden eğitim öğretim faaliyetleri, eğitim yatırımları, eğitim öğretimin kalitesinin artırılması ve kurumlar arası iş birliği konularında istişarelerde bulundu.

İlçe programı doğrultusunda Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitimi Merkezi ve okul ziyaretleri gerçekleştiren İl Müdürü Emre Çay, geçtiğimiz yıl eğitim öğretime başlayan Şehit Alper Seven Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Okulun modern yapısıyla geleceğe ilham veren eğitim yuvalarımızdan birisi olarak Seydikemer’e kazandırılmış olmasından dolayı mutluluğunu ifade eden İl Müdürü Emre Çay, şimdi öğretmenlerimiz bu modern okullarımızı eğitimle, bilimle, irfanla donatıyorlar ve geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizi yetiştiriyorlar” dedi.

İl Müdürü Emre Çay’ın ilçe ziyaretlerinde bir sonraki durağı Fethiye oldu. Programına Fethiye Kaymakamı Alper Balcı’yı ziyaret ederek başlayan İl Müdürü Çay, ilçede devam eden eğitim yatırımları ve eğitim öğretim faaliyetleri konularında istişarelerde bulundu. Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Atmaca ve İlçe yöneticileri ile bir araya gelerek eğitim öğretim faaliyetleri, okulların güncel durumları, projeler ve eğitim yatırımları konularında brifing alan İl Müdürü Emre Çay özverili çalışmaları için tüm ekibe teşekkür etti.

Programına okul ziyaretleriyle devam eden İl Müdürü Emre Çay, güçlendirme ve onarım çalışmaları ile tamamen yenilenerek daha güvenli ve modern bir eğitim yuvasına dönüşen Yusuf İzzet Gökçe İlkokulunu ziyaret etti. Okulda incelemelerde bulunarak sınıfları ziyaret eden İl Müdürü Emre Çay, baştan sona yenilenen okullarında eğitim öğretime başlamanın mutluluğunu yaşayan öğrencilerle buluştu. Öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelen İl Müdürü Emre Çay, Öğretmenlik Meslek Kanunu, Okul Temelli Mesleki Gelişim çalışmaları ve uygulamaya konulan projeler hakkında değerlendirmelerde bulunarak özverili çalışmalarda bulundukları için öğretmenlere teşekkür etti.

Din öğretiminde Hafızlık Projesi çalışmaları yürütülen Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret eden İl Müdürü Çay, ardından Fethiye Mehmet Erdoğan Anadolu Lisesine gitti. İlçe Müdürü Ahmet Atmaca eşliğinde sınıf ziyaretleri gerçekleştiren İl Müdürü, öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya geldi.

İl Müdürü Emre Çay, okul ziyaretlerinin ardından Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinde düzenlenen Ahilik Kültürü Haftası programına katıldı.