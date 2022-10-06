Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, 16. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması İzmir Bölge Finalleri Sergisi’nde bölge birincisi olarak Türkiye Finallerine katılmaya hak kazanan takımlarla motivasyon kahvaltısında buluştu.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, 16. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması İzmir Bölge Finalleri Sergisi’nde bölge birincisi olarak Türkiye Finallerine katılmaya hak kazanan takımlarla motivasyon kahvaltısında buluştu.

Diyarbakır’da düzenlenecek Türkiye finalleri öncesinde Menteşe Öğretmenevi’nde düzenlenen kahvaltı programına, bölge birincileri Dalaman Cumhuriyet Ortaokulu, Bodrum TED Koleji Ortaokulu ve Menteşe Kız Anadolu İmam Hatip Ortaokulu takımlarının öğrencileri, danışman öğretmenleri ve okul müdürleri katıldı. Programda, Muğla İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serap Aksel ve Muğla İl Milli Eğitim AR-GE il koordinatörleri takımlara eşlik etti.

31 Ekim - 4 Kasım 2022 tarihleri arasında Diyarbakır’da düzenlenecek olan Türkiye finalleri öncesinde, hem Ege Bölgesi’ni hem de Muğla’yı temsil edecek olan öğrencilere moral ve motivasyon amacıyla düzenlenen kahvaltı programında finalist öğrenciler projelerini ve geleceğe dair hayallerini Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ile paylaştı.

Muğla’yı başarıyla temsil eden geleceğin bilim insanı olmaya aday öğrencilerimizle ve onlara yol gösteren, rehberlik eden değerli öğretmenlerimiz ve okul idarecilerimizle bir arada olmaktan son derece mutlu olduğunu ifade eden Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, “Bu güzel başarıdan dolayı sizleri yürekten tebrik ediyorum. Bir fikrim var diyen tüm gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu kahvaltı buluşmasını finallerde sizlere moral olması, motivasyonunuzu artırması düşüncesiyle gerçekleştirdik. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye Finalleri’nde ilimizi ve bölgemizi en güzel şekilde temsil edeceğinize canı gönülden inanıyor, başarılar diliyorum” dedi.

Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek adına, proje tabanlı yarışmaların teşvik edici ve ilham verici olduğunu belirten Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, “Öğrencilerimizi düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya teşvik etmek, 21. yüzyıl becerilerine sahip bireylerin yetişmesini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmalarda, ilimizden güzel başarılara imza atıyoruz” dedi.

Diyarbakır’da Türkiye finali düzenlenecek olan 16. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nın 31 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında proje sergisi, 4 Kasım 2022 tarihinde ise ödül töreni gerçekleştirilecek.