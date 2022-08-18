Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, 12 Eylül’de açılacak okullar öncesi yaptığı açıklamada 28 okulda güçlendirme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, 12 Eylül’de açılacak okullar öncesi yaptığı açıklamada 28 okulda güçlendirme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay düzenlediği toplantı ile il genelinde okullarda gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. 2020 yılında yapılan deprem analizleri sonrası 52 okul için güçlendirme, 15 okul için yıkım kararı verildiğini hatırlatan İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, "24 tane okulumuz 2021 yılı bitene kadar tamamlandı. 28 okulumuzda güçlendirme çalışmaları şuan sürüyor. Muğla’ya geldim. Güçlendirilecek okulumuz var mı diye sordum. Hepsinin güçlendirilmesi gerektiğini söylediler. Aldığım bu yapıyı düzlüğe çıkarmak için uğraşıyorum. Ben geleli yaklaşık 15 ay oldu. Süreç bizim için sancılı geçiyor. Güçlendirme çalışmaları bu sene yine biraz sarkacak. Süreç biraz da müteahhite ilerliyor. Biraz cefa çekeceğiz, fakat sonra herkes sefasını sürecek. Gecikmelerin sebebi plansızlık kesinlikle değil. Seneye bu sorun bir daha yaşanmayacak" dedi.

Yıl sonuna kadar güçlendirmesi bitmeyen okulun kalmayacağını belirten Çay, "2020 yılında yapılan deprem analizleri sonrası 52 okul için güçlendirme, 15 okul için yıkım kararı verildi. 24 tane okulumuz 2021 yılı bitene kadar tamamlandı. 28 okulumuzda güçlendirme çalışmaları şuan sürüyor. Yıl sonuna kadar güçlendirilmesi bitmeyen okulumuz kalmayacak. Geçen sene 27 milyon olan ödenek bu sene 127 milyona çıktı. İhaleleri tamamlamaya çalışıyoruz. Güçlendirme yaklaşık 6 ay sürüyor. İhale sürecinde bir problem olduğu zaman bu süreç uzayabiliyor. Çalışmalar sarkıyor" diye konuştu.

Son olarak Menteşe Spor Okulu’nun sorunlarının çözüldüğünü dile getiren İl Müdürü Çay, okulun Fen Lisesi binasında eğitim öğretime başlayacağını dile getirdi.