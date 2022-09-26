Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl gerçekleştirilen banka promosyon anlaşması neticesinde öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının elde ettikleri kazancın mevcut ekonomik göstergeler karşısında güncellenmesi için yapılan çalışmalar sonuç verdi. Banka ile yapılan karşılıklı anlaşma neticesinde eğitim çalışanlarına 12 bin TL ek promosyon ödenmesi için imzalar atıldı. Böylelikle öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının almış olacakları toplam promosyon ücreti 23 bin TL’ye yükseldi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl gerçekleştirilen banka promosyon anlaşması neticesinde öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının elde ettikleri kazancın mevcut ekonomik göstergeler karşısında güncellenmesi için yapılan çalışmalar sonuç verdi. Banka ile yapılan karşılıklı anlaşma neticesinde eğitim çalışanlarına 12 bin TL ek promosyon ödenmesi için imzalar atıldı. Böylelikle öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının almış olacakları toplam promosyon ücreti 23 bin TL’ye yükseldi.

Muğla İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Fethiye, Menteşe, Ortaca, Seydikemer, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı okul ve kurumlarda görev yapan 6 bin 100 personeli kapsayan maaş promosyon ihalesi, 2022 Mart ayında İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilmiş ve ihale özel bir bankanın verdiği 11 bin TL rekor promosyon teklifi ile sonuçlanmış ve ücretler öğretmenlerin hesaplarına yatırılmıştı. Zaman içerisinde öğretmenlerden ve eğitim çalışanlarından gelen talepler doğrultusunda promosyon bedelinin ekonomik göstergeler karşısında düşük kaldığı ve yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalar müjdeli bir haberle sonuçlandı. Özel bankanın Muğla Şubesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan görüşmeler sonucunda promosyon ücretlerinin güncellenmesi ve 12 bin TL ek ödeme yapılması için imzalar atıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen ek protokol imza törenine, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Bankanın Muğla Şubesi Müdürü Ali Demirok, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İlçe Müdürleri ve Eğitim Sendikaların Muğla İl Başkanları katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, “6 ay önce 4 ilçe müdürlüğümüzle birlikte öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın banka promosyon ödemeleri ile ilgili banka ile sözleşme imzalandığını ve 11 bin lira gibi o günlerde rekor sayılabilecek bir promosyon anlaşmasına imza attıklarını hatırlatarak, “Geçen zaman içerisinde artan memur maaşları da göz önünde bulundurulduğunda promosyonun güncellenmesi için alandan çok sayıda talep geldiğini, bunun üzerine başlatmış oldukları sürecin sonunda bugün öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız için müjdeli bir şekilde tamamladıklarını” ifade etti. Nisan ayında alınan 11 bin TL promosyona ek olarak 15 Ekim tarihinden itibaren tek seferde ödenmek üzere 12 bin lira ek promosyon sözleşmesine imza attıklarını vurgulayan İl Müdürü Emre Çay, “Tüm öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Ek protokol imza töreni karşılıklı imzaların atılmasının ardından toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.