Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri Menteşe öğretmenevinde düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Ezanla birlikte açılan iftarın ardından hafızlık öğrencisi Hasan Kaan Deniz öncülüğünde yemek duası edildi. Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde uzun yıllar görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan personele plaket takdim etti.

İftar programında konuşma yapan Muğla il Milli Eğitim Müdürü Emre Çay “Çok değerli mesai arkadaşlarım, hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Davetimize icabet ettiğiniz için hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan ayının artık son günlerine giriyoruz. Bu güzel Ramazan ayı vesileyle düzenlediğimiz bu iftar buluşmasının kardeşliğimizi daha da pekiştirmesini diliyorum. Yaklaşık iki yıldır sizlerle birlikteyim. Muğla eğitim ailesi olarak bu iki yılda ilimizin eğitim kalitesini daha yukarılara çıkarabilmek adına hep birlikte çalıştık. Özveriyle çalışan, uğraş veren tüm mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin ve kıymetli ailelerinizin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Düzenlenen iftar programına Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay’ın yanı sıra, eğitim müfettişleri Başkanı Gökhan Alkan, Muğla İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları Serap Aksel, Ferman Akbulut, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, şube müdürleri ve kurum çalışanları katıldı.