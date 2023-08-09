Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Muharrem Ayı ve aşure haftası sebebiyle aşure hayrı gerçekleştirildi.

Birlik, beraberlik ve bereket ayı olan Muharrem Ayı münasebetiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Müdürlük bahçesinde aşure etkinliği düzenlendi. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde kurulan stantlarda ilk aşure ikramını İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay yaptı. Etkinliğe katılan personellere ve vatandaşlara aşure ikramında bulunan İl Müdürü Çay, "Muharrem ayının Muğla’mız, ülkemiz ve tüm İslam coğrafyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan personeller için düzenlenen aşure etkinliğine çalışanlar ve vatandaşlar katıldı.