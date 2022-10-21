Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından turistik ilçelerde görevlendirilen 48 aracın tanıtımının yer aldığı dron

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından turistik ilçelerde görevlendirilen 48 aracın tanıtımının yer aldığı dron

destekli klip, Jandarma Genel Komutanlığı’nın sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Muğla’da emniyet ve asayişin sağlanması, yerli-yabancı turistlerin huzur içerisinde tatillerini geçirmeleri, suç ve suçlularla mücadele kabiliyetinin artırılması amacıyla Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından tedbirler alınmaya devam ediyor. Etkin kolluk hizmeti vermek üzere 6 koordinasyon ve 42 devriye müdahale olma üzere 48 yeni araç, Bodrum, Fethiye ve Marmaris ilçelerinde göreve başladı. SUV, cip ve kamyonetten oluşan toplam 48 aracın tanımı için çekilen dron destekli klip, Jandarma Genel Komutanlığı’nın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.