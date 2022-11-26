Muğla genelinde uygulama noktalarının değerlendirildiği İl Güvenlik ve Asayiş toplantısı Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Muğla genelinde uygulama noktalarının değerlendirildiği İl Güvenlik ve Asayiş toplantısı Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik 75. Yıl Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Orhan Tavlı’nın yanı sıra Vali Yardımcısı Murat Sarı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutan Vekili Binbaşı Gökhan Tula, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Temel ile Jandarma Asayiş Şube Müdürü Albay Selahattin Kınık katıldı.

Toplantıda ilin genel güvenlik ve asayişine etki eden konular değerlendirilerek vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla yapılması gereken çalışmalar, alınması gereken önlemler ile kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar görüşüldü.

Vali Orhan Tavlı, vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenilir bir şekilde hayatlarını sürdürmelerini sağlamak için il genelinde bulunan yol kontrol noktalarında denetimlerin en üst seviyede devam edeceğini söyledi.