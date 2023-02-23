Kahramanmaraş’ta yaşanan 7,7 ve 7,6 deprem sonrasında Türkiye geneli tek yürek olurken Muğla il Emniyet Müdürlüğü’nden bölgeye 150 personel daha gönderildi.

Kahramanmaraş’ta yaşanan 7,7 ve 7,6 deprem sonrasında Türkiye geneli tek yürek olurken Muğla il Emniyet Müdürlüğü’nden bölgeye 150 personel daha gönderildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen uğurlama töreninde 150 personel deprem bölgesine gönderilirken 500 personelin deprem bölgesinde görev yaptığı öğrenildi.

Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu uğurlamada yaptığı konuşmasında,” Çok zor bir göreve gidiyorsunuz. Dünyanın belki karşılaşmadığı çok büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Hepiniz de bunun bilincindesiniz zaten. Muğla iline gelen depremzede kardeşlerimizle de ilgilendiniz. Şimdi bir de yerinde çok ciddi bir mücadele vereceksiniz. Allah yar yardımcınız olsun. Orada sizden tek istediğim Muğla’ya yakışır hepimizin adını onura edecek Muğla’da polisin nasıl çalıştığını nasıl disiplin içerisinde çalıştığını nasıl özverili çalıştığını hem bütün teşkilatımıza hem de milletimize sevgi dolu şefkat dolu kalmaya özen gösterin. Allah hepinizin yar ve yardımcınız olsun” dedi.