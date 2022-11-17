18-22 Ocak tarihleri arasında İsviçre’nin Bern şehrinde yapılacak olan Ümitler Avrupa Hokey Şampiyonası hazırlıklarında Milli takım kadrosuna Muğla’dan 2 sporcu seçildi.

18-22 Ocak tarihleri arasında İsviçre’nin Bern şehrinde yapılacak olan Ümitler Avrupa Hokey Şampiyonası hazırlıklarında Milli takım kadrosuna Muğla’dan 2 sporcu seçildi.

Son yıllarda hokey branşında Türkiye çapında elde ettikleri başarılar ile gündem olan Muğlalı hokeycilerden Sude Nur Kurt ve Aleyna Başbuğ 18-22 Ocak 2023 tarihleri arasında İsviçre’nin Bern şehrinde yapılacak olan Ümitler Avrupa Hokey Şampiyonası hazırlıklarında milli takım kadrosuna seçildi.

Dört defa kamp yaptıktan sonra İsviçre’nin Bern şehrine hareket edecek olan milli takımda toplamda 17 sporcu bulunuyor. Milli takıma seçilen sporcular ile ilgili konuşan Ege Yıldızları Spor Kulübü Başkanı Serkan Şen, "Sude ve Aleyna yıllardır hokey oynuyorlar. Ülke çapında hokeyde tanınan birer oyuncu haline geldi. Muğlalının gücünü İsviçre’de de göstereceklerine eminiz. Bu yıl İsviçre’den Avrupa 3’üncülüğü başarısı ile U-16 kız milli takımımız dönmüştü. O takımda da yine Muğlalı Sıla Aleyna Çelebi vardı. Bu seferde yine başarı haberleri gelecektir, diye düşünüyorum” dedi.