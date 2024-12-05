Muğla Büyükşehir Belediyesi, hâl esnafı ve üretici arasında köprü olarak ödemelerde yaşanan sıkıntıların giderilmesini sağlıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi üretim hâlleri içinde hâl teminatları ile üretici alacaklarını yüzde 100 ödeyen tek belediye olarak dikkat çekiyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki tüm Toptancı Hâlleri’nde hâl esnafları ve üreticiler arasındaki ödeme sorunlarını çözerek alışverişin devamlılığını sağlıyor. Hâl teminatı sayesinde hâl esnaflarına yapılan satışların karşılığını alamayan üreticilere ödemeleri Hâl teminatından Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Bu sayede üreticiler güvenle satışlarını gerçekleştirebiliyor.

9 MİLYONU AŞKIN ÖDEME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi ToptancıHâlleri’nde teminat bedeli olarak belirlenenfiyat üzerinden 868 üretici, alacaklı oldukları hâl esnafından paralarını Büyükşehir Belediyesi aracılığı ilehâl teminatındanaldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilere toplamda teminatlardan 9 Milyon 280 Bin TL ödeme gerçekleştirildi. Üreticiler bu ödemeler sayesinde güven içinde hâle ürün satışı gerçekleştiriyor. Bu uygulamayla bir yandan hâl içi alış veriş desteklenirken diğer yandan hâl dışındaki kayıt dışı alış verişin önüne geçiliyor. Üreticilere ödemeleri hâl teminatından yapıldıktan sonra hâl esnafları teminatlarını belirlenen süre içerisinde tamamlıyor.

RAMİZ ERTUĞRUL: “TEMİNAT İLE PARAMIZI ALABİLİYORUZ”

Hâl dışında satış yapıldığında resmîyetin olmadığını dile getiren üretici Ramiz Ertuğrul, “Hâle ürettiğim domatesleri getirerek satıyorum. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile sattığımız ürünlerin paralarını evraklarımız olduğu sürece teminattan yararlanarak alabiliyoruz. Hâl dışında bir satış yaptığımız zaman bu şekilde resmîyeti bulamıyoruz. Bu hizmet için Büyükşehir Belediyesi’ne ve Sayın Ahmet Aras başkanımıza teşekkür ediyorum.”

AHMET AKÇA: “TÜRKİYE’NİN HER YERİNDEN PARAMIZI ALIYORUZ”

40 senedir meyve sebze yetiştirdiğini vurgulayan Üretici ve Hâl Esnafı Ahmet Akça, “40 senedir bu işi yapıyorum, Muğla Büyükşehir Belediyesi Üretici Hâl Müdürlüğü’nün kanaatiyle Türkiye’nin her yerinden paramızı alıyoruz. Büyükşehir Belediyesi bu yaptıkları uygulama ile üreticilere çok yardımcı oluyor. Elinde evrakı olan üretici rahat olsun, her zaman parasını alabilir. Yeter ki evraksız iş yapmasınlar. Sayın Ahmet Aras’a ve Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum.”

MURAT KOÇ: “TEMİNAT SAYESİNDE MAĞDUR OLMUYORUZ”

Teminatla paralarını rahatlıkla aldıklarına değinen Üretici Murat Koç, “Büyükşehir Belediyesi biz üreticilere destek veriyor. Hâlden evraklarımızı aldığımız takdirde belediye alamadığımız paraları teminat yoluyla bizlere veriyor. Bu şekilde mağdur olmuyoruz, alacağımız para da kalmıyor.”

BÜYÜKŞEHİR ZABITA DAİRE BAŞKANI AHMET ŞAN; “ÜLKEMİZDE ÜRETİM HÂLLERİ İÇİNDE HÂL TEMİNATLARI İLE ÜRETİCİ ALACAKLARINI YÜZDE 100 ÖDEYEN TEK BELEDİYEYİZ.”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkan Vekili Ahmet Şan; “Muğla ilimizde 150 bin ton domates üretimi yapılıyor. Büyükşehir Belediye’mize ait 4 halimiz bulunuyor. İşletmelerden aldığımız teminatlar ile 868 üreticimize 9 Milyon 280 bin ödeme gerçekleştirdik. Ülkemizde üretim hâlleri içinde hâl teminatları ile üretici alacaklarını yüzde 100 ödeyen tek belediyeyiz.”

BAŞKAN ARAS; “TARIM KENTİ MUĞLAMIZDA ÜRETİCİMİZİN TEMİNATI BİZİZ”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras birçok Avrupa ülkesine yaş sebze ve meyve ihracatı yapan toptancı hâl esnafının ve üreticilerin yanında olmak, üretimin sürekliliğini sağlamak için desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Başkan Aras; “Geniş ürün yelpazesi ile önemli bir tarım kenti olan Muğlamızın birçok ürünü Avrupa’ya ihraç ediliyor. Toprağını işleyerek emeği ile üreten üreticimizin ürünleri Büyükşehir Belediye’miz hâlinde toplanarak buradan diğer ülkelere gönderiliyor. Büyükşehir Hâli’mizde üreticimiz ile hâl esnafları arasında ekonomik olarak alışverişin devam etmesi, üreticinin emeğinin karşılığını hemen alması için Büyükşehir Belediyesi olarak biz garantör oluyoruz. Böylece üreticimiz hemen emeğinin karşılığını alıyor. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullarda üreticimizin, hâl esnafımızın yanında olmaya, üretimi desteklemeye devam edeceğiz.”

MUĞLA (İGFA) -