Muğla Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin yıl içinde yapmış olduğu el emeği göz nuru resimlerin sergilendiği resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Muğla Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serap Aksel, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü ve şube müdürleri sergiyi gezerek eserleri ortaya koyan öğrencileri tebrik etti. Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü yaptığı konuşmada” Yıl boyunca emek vererek bu güzel eserleri ortaya çıkaran öğrencilerimizi, öğretmenleri ve okul yönetimini tebrik ederiz” ifadesini kullandı.