Muğla Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) 2022 yılı izleme ve değerlendirme toplantısı Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında yapıldı.

Muğla Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) 2022 yılı izleme ve değerlendirme toplantısı Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında yapıldı.

Kamu düzeni ve güvenliğini, vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini, can ve mal emniyetini, toplumun güven ve huzurunu temin etmeye yönelik hizmetleri yürüten birimler arasında koordinasyonu sağlamak üzere 7 gün 24 saat esasıyla tam teçhizatlı olarak hizmet veren Muğla İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Müdürü Kamil Karakaya, 2022 yılında yapılan çalışmalar ile koordinasyon ve işbirliği faaliyetleri hakkında sunum eşliğinde kurul üyelerine bilgi verdi.

İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) işlemleri ile ilgili kurumlar arasında koordinasyon gerektiren hususların değerlendirildiği, yapılacak çalışmaların planlandığı toplantı, koordinasyon üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ve acil durumlarda yapılacak faaliyetlerin görüşülmesi ile sona erdi.