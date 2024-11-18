Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Muğla Erkek Öğrenci Yurdu, gençlere sanat ve sporun her alanında kapsamlı faaliyetler sunarak bir yaşam merkezi haline geldi.

İl Müdürlüğü Antrenörleri, Uluslararası ve Kötekli Gençlik Merkezi çalışanları ve yurt eğitim sorumluları tarafından düzenlenen etkinliklerde, gençler Bocce, Masa Tenisi, Hemsball, Basketbol, Voleybol, Floor Curling, Geleneksel Türk Okçuluğu ve Futbol gibi sportif branşlarda aktif rol alıyor. Ayrıca resim, seramik ve ebru sanatı gibi çalışmalarla öğrencilerin sosyal ve sanatsal gelişimine de katkı sağlanıyor.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, gençlerin yurtlardaki boş zamanlarını verimli şekilde değerlendirebilmeleri için geniş yelpazede etkinlikler düzenlendiği vurgulandı. Açıklamada, “Yurtlarımız gençlerin sadece barınma ihtiyacını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda yaptığımız sanatsal ve sportif etkinliklerle bir yaşam merkezi durumundadır. Gençlik ve Spor alanında öğrencilerimizin gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Muğla Erkek Öğrenci Yurdunda kalan Talha İnan, yurt yaşamından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bakanlığımızın sunduğu imkânlarla burada olmaktan çok mutluyum. Her hafta farklı etkinliklerle sosyal çevrem genişliyor ve yalnız olmadığımı hissediyorum. Bu imkânları sunan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, yurt yönetim personellerine ve gençlik çalışanlarımıza teşekkür ederim” dedi.