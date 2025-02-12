Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yangın ve Acil Durum Eğitimleri kapsamında tüm personel için seferberlik başlattı.

Menteşe Turgutreis Yurdu’nda gerçekleşen ve iki gün sürecek olan eğitimin ilk gününe 400 personel katılım sağladı. Eğitim kapsamında yangın söndürme tatbikatı uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Personelin acil durum müdahale becerilerini geliştirmek ve kriz anlarında etkili hareket etmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen eğitim programı, teorik ve pratik çalışmalarla devam ediyor.