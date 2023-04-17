Önce pandemi, ardından Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle büyük düşüş yaşanan turist sayısında 2023 yılında rekor beklentisi artıyor. Yıllık 3 milyon 300 bin rakamını yakalayan Muğla, 2023 yılında bu rakamı geçme beklentisini ilk üç ayda gösterdi.

2023 yılının ilk üç ayında Muğla’ya bir önceki yıla oranla gelen turist sayısında aylık bazda yüzde 192, yıllık bazda yüzde 288 artış yaşandı. Muğla’ya hava deniz yolu ile 2023 yılının ilk üç ayında 54 bin 508 yabancı turist girişi oldu. Geçen yıl Ocak, Şubat ve Mart ayları toplamında bu rakam 14 bin 049 olarak gerçekleşmişti.

İngiliz üstünlüğü devam ediyor

Muğla’ya en fazla tercih eden ülkeler sıralamasında yıllardır İngilizler ilk sırada yer aldı. İngilizleri sırası ile Rusya Federasyonu, Polonya, Ukrayna ve Almanya takip ederken, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya Federasyonu ve Ukrayna’dan Muğla’yı gelen turist sayısında büyük düşüş yaşandı. Tatil için Muğla’yı tercih eden İngiliz turist sayısı yüzde 42 oran ile 23 bin 115 kişi. İngilizler’i 4 bin 857 İranlı, 2 bin 735 İrlandalı, bin 540 Yunan, bin 76 kişi ile Rusya Federasyonu takip ediyor.