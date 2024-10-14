Muğla’ya Fransa Fahri Konsolosu Fidel Berber’in ataması yapıldı.

Menteşe Konak Altı Kültür Merkezinde düzenlenen törende Fransa Fahri Konsolosu Fidel Berber’e atama belgesi taktim edildi.

Atama töreninde konuşma yapan Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont” Bu ziyaret İstanbul’un yeni Başkonsolosun ve benim bölgeye gerçekleştirdiğimiz ilk ziyaret. Birkaç nedenden dolaya buraya gelmeyi çok istekliydik. Öncelikle gelenek olduğu üzere yeni fahri konsolosun yeni görevinde başarılar dileriz ” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras” Seçimden bu yana Muğla’mızı bir dünya kenti yapmak için yola çıkmıştık bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle Uluslar Arası ilişkilerimizde çok önemli adımlar attık bunların bir tanesi dış ilişkilerin ilk defa kurulması idi bir daire başkanlığı oluşturduk ve danışmanlar atadık onlarında çalışmaları sayesinde bugün Muğla’mızda hem bir Macaristan fahri konsolosluğu şuanda yer almış durumdadır aynı zamanda sevgili Fidel’inde Fahri konsolos olarak Fransa’yı temsil ediyor olması da ikinci bir adım oldu çok önemli bir adım oldu. Fransa ile tarihi bir bağlarımızın olduğu bir ülkeyle bu ilişkileri Muğla’mızda geliştirmek bizim için çok önemli bundan sonrada özellikle Muğla’nın hem geçmiş tarihi potansiyeline hem tarımdan turizmine ekonomisine sosyolojisine doğal güzelliklerine herşeye vurgu yapan bu ilişkileri tüm dünyadaki özellikle diğer ülkelerle ve kentler ile geliştirmek istiyoruz ”dedi.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ise ”Fransa Muğla Fahri Konsolosumuzun bu töreninde bulunmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade edeyim hayırlı uğurlu olsun. Yeryüzü cenneti Muğla’mızın gelişmesinde kalkınmasında Fransa ile olan ilişkilerinde gerekli ekonomik gerek kültürel değer olsun büyük katkılar yapacağına inanıyorum. Ülkemizin Fransa ile olan ilişkileri yüz yıllar öncesine dayanıyor siyasi ekonomik kültürel her alanda çok derin ilişkilerimiz var ancak Muğla olarak biraz önce sağın büyük elçimizin belirttiği gibi bazım konularda var olan Akdeniz Koruma Derneği’nde olduğu gibi projelerde devam ediyor ama Büyükelçimizin Muğla’ya olan ilgisini sevgisini bugün ziyaret esnasında bire bir müşade ettik ben çok teşekkür ediyorum ”dedi.