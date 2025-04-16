Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Muğla Etkileşim Günleri çerçevesinde eğitimde yöneticilik yapan isimler bu kez spor alanında bir araya geldi. ’Maarifin Yöneticileri Sporda Buluşuyor’ temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Menteşe ilçesindeki okul ve kurum yöneticileri, masa tenisi müsabakalarında karşı karşıya geldi.

Eğitim yöneticileri arasındaki kurumsal bağı ve iletişimi güçlendirmeyi, aynı zamanda spora olan ilgiyi artırmayı amaçlayan etkinlikte, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay da etkinliğe katılarak müsabakaları yerinde takip etti ve yöneticilere destek verdi. Centilmenlik ruhunun ön planda tutulduğu müsabakalarda, heyecan dolu ve keyifli anlar yaşandı. Katılımcılar, yoğun iş temposundan uzaklaşıp, dinamik bir atmosferde bir araya gelerek unutulmaz hatıralar biriktirme fırsatı buldu. Program sonunda etkinliğe katkı sunanlara teşekkür edilirken, benzer organizasyonların farklı spor branşlarında da devam edeceği ifade edildi.