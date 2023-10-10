Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde okuyan öğrencilere Narkotik, Terör ve Siber Suçlarla alakalı bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirmede öğrencilere günümüzde oluşabilecek tehlikeler hakkında Toplum Destek Polisleri tarafından KADES uygulaması, Narkotik ekipleri tarafından Uyuma uygulaması, Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Siberay EGM sosyal medya hesapları öğrencilere broşür ile tanıtımı yapıldı.

Narkotik, Terör, Siber ve Toplum destek ekipleri tarafından öğrencilere bilgilendirme broşürü dağıtılarak ikramlarda bulunuldu. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik şubesine ait narkotik madde arama köpeği Stark’ın yaptığı çalışmalar yapılan operasyonlarda göstermiş olduğu başarılar hakkında öğrencilere bilgiler verildi.