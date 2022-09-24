2022-2023 Eğitim öğretim yılının başlaması ile Muğla’nın Kötekli Mahallesi’nde bulunan üniversite öğrencilerinin huzur ve güvenini sağlamak için Muğla il Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerine başladı.

2022-2023 Eğitim öğretim yılının başlaması ile Muğla’nın Kötekli Mahallesi’nde bulunan üniversite öğrencilerinin huzur ve güvenini sağlamak için Muğla il Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerine başladı.

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesi’nde gece saatlerinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik ekipleri, Asayiş Ekipleri ve Bekçiler ile huzur ve alkol denetimi gerçekleştirildi.

Denetimde 7 ekip 4 motorize ekip 27 personel katıldı. Yapılan araç denetlemesinde toplam 172 araç sorgulanırken 14 araç sürücüsüne 21 bin 653 TL para cezası kesildi.

Denetimde 3 araca 36/3 (sürücü belgesiz araç kullanmak), 2 adet 48/5 (alkollü araç kullanmak) , 2 adet 34 (muayenesiz araç kullanmak) , 1 adet 47/1A (dur ikazına uymamak ) , 1 adet 23/3B1 (Tescilli araca Yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak)- , 1 adet 91 (sigortasız araç kullanmak ), 1 adet 30/1B1 (görüşü engelleyecek aksesuar takmak) , 2 adet 32/1 (teknik değişikliği tescil belgesine işletmemek ) , 1 adet 63 (uygunsuz ışık donanımı) maddelerinde ceza kesildi.

Ayrıca 1 adet araç sigortasız olduğu için trafikten men edildi.