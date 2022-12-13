Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, şehit ve gazi ailelerini Afyon’daki tesislerde 3 gün boyunca misafir edecek.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, şehit ve gazi ailelerini Afyon’daki tesislerde 3 gün boyunca misafir edecek.

Engelliler, şehit ve gazilere yönelik etkinliklere devam eden Muğla İl Emniyet Müdürlüğü 30 şehit ve gazi ailesini Afyon’da misafir edecek. Şehit ve gazi aileleri Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından valilik önünde düzenlenen tören ile Afyon’a uğurlandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ”Şehit ve gazi ailelerine ilgimiz ve alakamız devam edecek. Kış sezonunda biz bu insanların farklı bir etkinlik yaşamalarını mutlu olmalarını istiyoruz bunun içinde böyle etkinlikler yapmaya gayret ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.