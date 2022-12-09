Muğla il Emniyet Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi kursiyeri Ortakent Yaşlı Engelliler Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan engelli vatandaşlar, Afyon’daki tesislerde 3 gün boyunca misafir edecek.

Muğla il Emniyet Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi kursiyeri Ortakent Yaşlı Engelliler Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan engelli vatandaşlar, Afyon’daki tesislerde 3 gün boyunca misafir edecek.

Engelliler, şehit ve gazilere yönelik etkinliklere devam eden Muğla İl Emniyet Müdürlüğü 140 engelli vatandaşı Afyon’da misafir edecek. Engelli vatandaşlar ve aileleri Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu tarafından müdürlük önünde düzenlenen tören ile Afyon iline uğurlandı.

Törende konuşan Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, ”Engellilerle şehit ve gazi aileleri ile ilgimiz ve alakamız artan bir düzeyde devam edecek. Kış sezonunda bu kış döneminde de biz bu insanların farklı bir etkinlik yaşamalarını mutlu olmalarını istiyoruz bunun içinde böyle etkinlikler yapmaya gayret ediyoruz" diye konuşarak bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.