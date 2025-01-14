Muğla’da eğitim alanında önemli bir adım olarak değerlendirilen Eğitime Destek Platformu Genişletilmiş İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Muğla Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Muğla’daki eğitim projeleri, mevcut durum analizleri ve gelecek hedefler belirlendi. Eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik yapılanma, sunulan grupların değerlendirildiği toplantıda, iş birliğinin ve koordinasyonun önemi bir kez daha vurgulandı.

Toplantıda konuşan Vali Dr. İdris Akbıyık, eğitimin toplumlarındaki temel yapı taşı olduğunu belirterek, “Muğla’da eğitimin daha sonraki yıllarda takip edilmesi için tüm üyelerimizle birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Gençlerimizin gelecekte daha güçlü adımlarla hazırlanması için her türlü desteği hazırız” dedi.

Eğitime Destek Platformu Genel Başkanı Zeynel Önal ise, platformun Türkiye çapındaki faaliyetlerinden ve başarılarından bahsederek, Muğla’nın eğitim alanı potansiyelini ortaya koyacak eğitim katkısını sağlamaktan büyük mutluluk kazanmasını ifade etti.