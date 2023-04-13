Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kronik böbrek yetmezliği nedeniyle dört yıldır hemodiyaliz tedavisi gören Serdal ve Ematullah Öz çifti, aldıkları üç aylık ‘Evde Hemodiyaliz Uygulaması Eğitimini’ tamamlamalarının ardından diyaliz tedavilerini evde yapmaya başladılar.

Nefroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Dilek Gibyeli Genek, ev hemodiyaliz hemşiresi Münire Odacıoğlu ve Sağlık Teknikeri Yusuf Çağlar Çankaya’nın yer aldığı ekiple, çok hassas ve dikkat gerektiren bir süreç olan Ev Hemodiyalizi Uygulamasından 20 hasta yararlanıyor. 3 aylık eğitimden sonra başarılı olan hastaların bu uygulamadan yararlanabileceğini aktaran Nefroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Dilek Gibyeli Genek, “Hastalarımız evde diyalizlerini gerçekleştirirken, biz yine onları yalnız bırakmıyoruz. Hastalarımız ayda bir kez diyaliz merkezine gelerek kan tetkiklerini yaptırıyor ve sonuçları Nefroloji uzmanlarımız tarafından değerlendiriliyor. Yine diyaliz hemşiremiz ve diyaliz teknisyenimiz üç ayda bir hastalarımızı evlerinde ziyaret ederek kontrollerini gerçekleştiriyor. Hastalarımız ev hemodiyalizinde zaman kısıtlaması olmadan gece ya da gündüz, aldığı eğitimle diyaliz işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Böbrek yetmezliği gelişen bireylerde uygulanan böbrek yerine koyma tedavi yöntemleri diyaliz veya böbrek nakil işlemidir. Diyaliz tedavisi hemodiyaliz ve periton diyalizi olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Ev hemodiyalizinin sağ kalımda böbrek naklinden sonra en iyi tedavi yöntemi olması, kronik böbrek yetmezliğinde kullanılan ilaç kullanma oranlarını, böbrek yetmezliğine ve hemodiyalize bağlı komplikasyon oranını azaltması nedeni ile son dönem böbrek yetmezliği aşamasına gelmiş ve nakil şansı olmayan hastalarımıza, özellikle önerdiğimiz tedavi şekli olmaktadır. Muğla ili genelinde toplamda 20 takipli ev hemodiyaliz hastamızın takipleri de kurumumuz Nefroloji ekibi tarafından, düzenli ev ziyareti yapılarak uygulamaları birebir yakın takip edilmektedir. Tüm diyaliz hastalarımızın bu konuda farkındalığını arttırmak istiyoruz. Daha fazla bilgi edinebilmeleri için Nefroloji polikliniklerimize bekliyoruz” dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. İsmail Gökbel, ziyaret ettiği Öz çiftine geçmiş olsun temennisinde bulunarak, Ev Hemodiyalizi Uygulaması hakkında hekimden bilgi aldı.