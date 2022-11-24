18-24 Kasım Dünya Antibiyotik farkındalık haftası nedeniyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eczacıları tarafından bilgilendirme standı kurularak, polikliniklere başvuran hasta ve yakınlarına Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarına akılcı antibiyotik kullanımı, antimikrobiyal direnç hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Antibiyotiklerin hekimler tarafından reçete yazılmadıkça kullanılmaması ve Antibiyotiklerin komşu tavsiyesiyle değil, doğru zamanda ve sadece gerekli olduğunda hekim tavsiyesiyle kullanılması gerekliliği vurgulandı.

18-24 Kasım Dünya Antibiyotik farkındalık haftası nedeniyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eczacıları tarafından bilgilendirme standı kurularak, polikliniklere başvuran hasta ve yakınlarına Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarına akılcı antibiyotik kullanımı, antimikrobiyal direnç hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Antibiyotiklerin hekimler tarafından reçete yazılmadıkça kullanılmaması ve Antibiyotiklerin komşu tavsiyesiyle değil, doğru zamanda ve sadece gerekli olduğunda hekim tavsiyesiyle kullanılması gerekliliği vurgulandı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan standı ziyaret edip "Hekimler reçete yazmadıkça kendi kendine, ya da başkalarının önerisiyle antibiyotik kullanılmamalıdır" dedi.

Hekim tarafından reçete yazılmadıkça kendi kendine, ya da başkalarının önerisiyle antibiyotik kullanılmaması gerektiğine dikkat çeken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Turhan Togan, "Antibiyotikler, Antiviraller, Antifungaller, Antiparaziterler siz uygunsuz ve gereksiz kullandıkça etkisini kaybeden ilaçlardır. İleride hastalandığınızda sizi koruyacak silahı doktorunuz zorunlu görmedikçe, yeri ve zamanı gelmeden kullanmayın. İhtiyacınız olduğunda hekiminizin uygun gördüğü dozda ve sürede ilacınızı kullanın ve faydasını görün. Antibiyotikler ağrı kesici, ateş düşürücü değildir ve her hastalığı tedavi edemez. Nezle ya da grip gibi virüslerle oluşan enfeksiyonlarda antibiyotiklerin tedavide yerinin olmadığı ve gereksiz antibiyotik kullanımıyla istenmeyen yan etkilerin görülebileceği unutulmamalıdır. Antibiyotik direnciyle mücadelede, antimikrobiyallerin akılcı kullanılmasının yanı sıra enfeksiyonlara karşı mücadelede de, el hijyen, sanitasyon, sağlık bakımı ve hijyen gibi standart önlemleri içeren gerekli bütün enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanmasının sağlanması, aşı ile önlenebilen hastalıklarda etkili bağışıklama programlarının yürütülmesi oldukça önem arz etmektedir" dedi.