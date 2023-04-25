Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran vatandaşlara nitelikli sağlık hizmeti sunmak, hasta ve çalışan memnuniyetini arttırmak amacıyla belirlenen bazı eksilikler konusunda gerekli yenileme ve iyileştirme çalışmaları başladı.

Muğla’da tek 3. basamaklı sağlık hizmeti sunumu kapasitesine sahip olan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi mevcut standartlarının genişletilmesi, şartların iyileştirilmesi ve kapasitesinin arttırılması amacıyla ilgili; arka giriş arenada bulunan bekleme alanında sağlık kurulu odalarının taşınması için gerekli oda çevirme inşası devam ederken, poliklinik ön girişi olan alanda da çatı kaplama işi tamamlandı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Turhan Togan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hastanemizde projesi devam eden inşaat çalışmaları için yapılmakta olan radyasyon onkoloji ek hizmet binası ve nükleer tıp hizmetlerini biriminin de tamamlanmasıyla kurumumuzda ve ilimizde önemli bir ihtiyaç karşılanacak. PET-CT (pozitron emisyon tomografisi (PET) ve bilgisayarlı tomografi (CT) birleşimi ile oluşturulan, ileri teknolojik bir görüntüleme yöntemi) kurulumu ve radyasyon onkoloji hizmetleri ek hizmet binası, güçlü teknik alt yapısı, modern cihazları ve alanında uzman hekim kadrosuyla vatandaşlarımıza kaliteli, güvenilir ve sürdürülebilir ortamlarda sağlık hizmeti verecek, gelişen ve değişen yapısıyla bölgemizin sağlık ihtiyaçlarının karşılanması yönünde oldukça önemli bir katkılar sunacaktır. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetim ekibi olarak vatandaşlarımızın daha nitelikli ve konforlu sağlık hizmeti almalarını sağlamak ve süreçten memnuniyeti arttırmak için tüm gücümüzle gerekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte bize desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Kocaya , Muğla Valimiz Orhan Tavlıya, Muğla İl Sağlık Müdürümüz Ali Burak Mülayime ve Kadem Mete’ye sonsuz teşekkürlerimizi sunar emeği geçen ve destek veren büyüklerimize hastalarımız ve kurumumuz adına şükranlarımızı sunarım" ifadelerini kullandı.