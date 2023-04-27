Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ’Ebeler Haftası’ dolayısıyla hastanede görevli ebeler için kutlama programı düzenlendi.

Ebeler Haftası nedeniyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan ebeler Hastane Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan ve hastane idarecilerinin katılımı ile klinik toplantı salonunda kutlama programı düzenlendi. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan, ”Ellerine doğduğumuz, insanlık tarihinin en eski mesleği olan ebeliği, gece gündüz demeden fedakarca; doğum öncesi ve sonrasında anne ve bebeğin sağlığını korumak, yükseltmek amacıyla üstün gayret ve sevgiyle yerine getiren bütün ebelerimizin Ebeler Haftası’nı kutlar, toplumun temel taşı olan ailelerimizin sağlığına olan değerli katkınız için teşekkür ederiz” diye konuştu.