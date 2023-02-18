Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrasında Muğla iline gelen depremzedeler Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrasında Muğla iline gelen depremzedeler Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri sürüyor.

6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem sonrasında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine Bin 6 depremzede geldiği, 89 depremzedenin servislerde tedavi gördüğü ve 39 depremzedenin taburcu edildiği açıklandı. 50 deprem zedenin ise tedavileri devam ettiği açıklandı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr Turhan Togan yaptığı yazılı açıklamada, “Acıların tarifesiz olduğu ve kelimelerin kifayetsiz kaldığı bu dönemde depremde vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diler, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem dolayısıyla Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adana, Adıyaman illerinden Muğla ilimize gelen depremzede vatandaşlarımıza hastanemizde tüm çalışanlarımız ile cansiperane bir şekilde hizmet vermekteyiz. Hastalarımızın tıbbi müdahaleleri yapılmakta olup, aynı zamanda birçok başarılı cerrahi operasyonlar gerçekleştirilmiştir. KYK yurtlarında kalan depremzede vatandaşlarımızın ayağına gidilerek günlük muayenelerini sağlık müdürlüğümüzün görevlendirdiği doktorlar ve hastanemizde çalışan doktor arkadaşlar tarafından gerçekleştirilip tüm tedavileri yakinen izlenmektedir. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanemizde oluşturduğumuz kriz müdahale birimi ile tüm hastalarımız yakinen izlenmekte olup, günlük hastalarımız sosyal hizmet uzmanları, psikolog ilgili branş hekimleri ve idarecilerimiz tarafından tek tek ziyaret edilerek tıbbı tedavileri yapılmaktadır. Hastalarımızın tüm temel ihtiyaçları Muğla Valiliğimizin Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Kızılay ve AFAD tarafından karşılanmaktadır. Birçok sivil toplum kuruluşu, yardımsever vatandaşlarımız ve hastane çalışanlarımız tarafından gönüllülük esası ile yardımlar gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda ergen ve çocuk psikiyatri uzmanlarımız ile erişkin psikiyatri uzmanlarımız oluşturduğumuz afet polikliniklerimiz ile hastalarımıza hizmet vermektedir” ifadesini kullandı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Togan, “Bu güne kadar toplam Bin 6 hastamıza poliklinik hizmeti vermiş olup toplam 89 hastamızı servislerimizde yatırarak tedavi ettik. 39 hastamızı taburcu ederken, 50 hastamızın servislerde tedavileri devam etmektedir. Hastalarımızın sağlık durumu iyi olup, her hangi bir hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Sayın Valimiz Orhan Tavlının destekleri ve İl Sağlık Müdürümüz Ali Burak Mülayim tarafından tüm çalışmalarımıza destek verilmekte olup, çalışmalarımız yakinen takip edilmektedir. Bu süreçte bize desteklerini esirgemeyen tüm halkımıza başta olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Kocaya, Sayın Valimiz Orhan Tavlıya, Sayın AK Partili Milletvekilimize, İl sağlık Müdürü Ali Burak Mülayim’e bize verdikleri destekten ötürü sonsuz şükranlarımı sunarım. Ulus olarak bu zor günleri birlikte aşacağız inşallah. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak bizler pandemide, orman yangınlarında olduğu gibi şimdi de deprem felaketi yaşadığımız bu günlerde görevimizi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. Hastanemizde bu süreçte gece gündüz yorulmadan çalışan tüm personelimize memurlarımıza Hemşirelerimize, Doktor arkadaşlarıma ve tüm çalışanlarımıza emekleri için ayrıca çok çok teşekkür ederim” dedi.