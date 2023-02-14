Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda tüm ilçelerde mesleki eğitimden halk eğitim merkezlerine, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinden okul öncesi kurumlarına, özel öğretim kurumlarına kadar Muğla eğitim camiası öğrencisinden öğretmenine, kursiyerinden personeline, afetzedelerin acil ihtiyaçlarının giderilmesi ve depremin yaralarının sarılması için seferber oldu.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda tüm ilçelerde mesleki eğitimden halk eğitim merkezlerine, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinden okul öncesi kurumlarına, özel öğretim kurumlarına kadar Muğla eğitim camiası öğrencisinden öğretmenine, kursiyerinden personeline, afetzedelerin acil ihtiyaçlarının giderilmesi ve depremin yaralarının sarılması için seferber oldu.

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkili olan depremin yaraları, tüm Türkiye’de cansiperane sarılmaya çalışılıyor. Afetzedelere destek olmak için Muğla Valiliği koordinasyonunda, AFAD, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Kızılay, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve çeşitli kurum ve kuruluşlar çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Öğretmen, öğrenci ve veliler, afetzedelerin acil ihtiyaçlarını gidermek için el ele tek yürek oldular. Gıdadan giyim eşyasına, battaniyeden hijyen ürünlerine kadar acil ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım paketleri, el birliğiyle hazırlandı. 13 ilçede İlçe Milli Eğitim Müdürleri tarafından belirlenen okullarda toplanan yardım paketleri, elden ele taşınarak afetzedelere ulaştırılmak üzere tırlara yüklenerek deprem bölgesine uğurlandı. İl Müdürü Emre Çay “Bizler yek vücut bir milletiz. Birimizin canı yansa diğerinin yüreği sızlar. Biri dertlense diğeri derman olmak için çabalar. Böyle böyle yaralarımızı saracağız. Çünkü biz kadim ve necip bir milletiz. Destek olan öğretmen, veli ve öğrencilerimize sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Öğrenciler, afetzede kardeşlerine moral olması adına oyuncaklar göndererek destek veriyor. Meslek Liseleri depremin yaralarını sarmak için üretiyor. Meslek liseleri, bu zorlu süreçte de var gücüyle çalışarak tüm üretim kapasitesini kullanmaya devam ediyor. Menteşe Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki fırın atölyesinde, besin değeri yüksek ve uzun süre tazeliğini koruyan 20 bin adet “Beslenme Dostu Çöreği” hazırlanarak afetzedelere gönderildi. Fırın atölyesinde, günlük olarak üretilen 10 bin çörek, afetzedelere ulaştırılmaya devam ediyor.

Soba üretimi yapılıyor

Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin kimya atölyesinde sıvı sabun, dezenfektan ve hijyen malzemeleri üretilerek yardım tırları ile afet bölgesine gönderildi. Ayrıca afetzedeler için pelit sobası yapılıyor. Deprem bölgesine gönderilecek konteynerlerin bakım ve onarımları da meslek lisesi öğretmenlerinin destek verdiği çalışmalarla gerçekleştiriliyor.

Mobil mutfaklar kuruluyor

Fethiye Anadolu İmam Hatip Lisesinden gönüllü 8 personelimiz, 4 araç ve 18 ton erzak ile intikal ettiği Adıyaman Stadyumu’nda aş evi kurarak depremzedelere ve arama kurtarma ve yardım çalışmalarına katılan ekiplere 3 öğün yemek çıkarıyor. Yiyecek ve içecek hizmetleri bölümü olan turizm meslek liselerinden gönüllü aşçılar da AFAD ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla kurulan mobil mutfaklarda, deprem bölgesinde vatandaşlara sıcak yemek çıkarıyor.

Afetzedeler için tezgah başındalar

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü ile il genelindeki Köy Yaşam Merkezleri ve Halk Eğitimi Merkezlerinde çalışan usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından afetzedeler için battaniye, kışlık atkı, bere, eldiven, çorap, patik, polar giysiler ile çocuklar için oyuncaklar üretiliyor. Üretilen ürünler, Muğla Valiliği koordinasyonunda hazırlanan yardım tırıyla deprem bölgesine gönderildi. Usta öğreticiler tarafından çadırlarda kalan depremzedeler için ilk etapta 1500 uyku tulumu dikilmeye başlandı.

Öğretmenler deprem bölgesinde

Depremin ilk günü Gaziantep’e askeri uçakla intikal eden Muğla MEB AKUB (Arama Kurtarma Ekibi) 15 gönüllü öğretmen ve personeliyle ilk günden itibaren arama kurtarma faaliyetlerine destek veriyor. Aynı zamanda AFAD ve çeşitli arama kurtarma ekiplerinde afet bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan öğretmenler, çadır kentlerin kurulması ve afetzedelerin buralara yerleştirilmesi ve ihtiyaçların dağıtılmasında Mehmetçiğimize ve emniyet güçlerimize destek veriyor.

Afetten etkilenen çocuklara psikososyal destek sunuluyor

İl genelindeki öğretmenevleri ve turizm uygulama otelleri de deprem bölgesinden gelen afetzedelerin hizmetine sunuldu. Depremzede ailelere, öğretmenevleri ve turizm uygulama otellerinde geçici konaklama imkanı sağlanarak ücretsiz yemek hizmetinin yanında giyim ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ücretsiz ihtiyaç marketleri oluşturuldu. Konaklanan otel ve misafirhanelerde, çocukların psikososyal destek süreçlerine katkı sağlamak için oyun odaları oyun parkları hazırlandı. Okul öncesi öğretmenleri gönüllü olarak bu çalışmalarda görev alıyor.

Deprem bölgesinden Muğla’ya gelen afetzedeler ve çocuklar için Aile Sosyal Hizmetler ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde rehberlik ve psikolojik danışman öğretmenleri tarafından psikososyal destek çalışmaları yürütülüyor.