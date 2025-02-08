Muğla Ege Yıldızları Spor Kulübü kadın hokey takımında forma giyen Taylandlı sporcular Miss Kittiya Losantia, Miss Jiratchaya Todkaew ve Miss Tikhamporn Sakulpithak ülkelerinin milli takımıyla Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükseldi.

Tayland Kadın Hokey Milli Takımı, Hırvatistan’ın Porec kentinde düzenlenen Dünya Kupası grup maçlarında Avusturya ve Güney Afrika’yı mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Elde edilen sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ege Yıldızları Spor Kulübü Başantrenörü Serkan Şen, Taylandlı oyuncuların takıma önemli katkılar sağladığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Sporcularımızın Dünya Kupası’nda gösterdiği performans bizleri gururlandırdı. Onlar bizim takımımızda da çok faydalı oldular. Daha da başarılı olacaklarına inanıyorum. Çeyrek finalde kendilerine başarılar diliyorum."