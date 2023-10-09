23-24 Eylül tarihlerinde yapılan 32. Bölge Muğla Eczacı Odası 18’inci dönem olağan genel kurulunda göreve gelen yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Yapılan görev dağılımında Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Saim Korkmaz, Genel Sekreter Ecz. Begüm Öcal Kuranoğlu, Sayman Ecz. Övünç Öztürk, Üyeliklere de Ecz. İlkay Sever Tap, Ecz. Anıl Gençtürk, Ecz. Işıl Balaban Karazeybek ve Ecz. Meltem Çayan seçildi.

Görev dağılımı sonrası bir açıklama yapan Muğla 32. Bölge Eczacı Odası Başkanı Saim Korkmaz; “Genel kurulumuza üyelerimizin yoğun katılımı ve bizlere verdikleri güçlü destek için ayrıca teşekkür ediyorum. İlçe seçim kurulundan mazbatamızı alır almaz tüm kurullarımızda görev dağılımımızı tamamladık. Tüm kurullarımız ile birlikte önümüzdeki dönemde mesleğimiz ve sizler için var gücümüz ile çalışacağız. Üyesi, komisyonları ve ilçe temsilcileri ile birlikte topyekün güçlü bir şekilde hareket eden, ‘Liyakat’ ve ‘İstişare’ esaslı yönetilen bir oda hedefiyle yolumuza devam edeceğiz. Odamızın kurumsal kültürünü daha güçlü bir şekilde yeni nesillerimize taşıyacağız. Her zaman olduğu gibi günlük değişime hızlı bir şekilde aksiyon alabilen bir sivil toplum örgütü olarak yolumuza devam edeceğiz. Bu vesileyle odamızın kuruluşundan bu yana tüm kurullarımızda görev almış yöneticilerimize, meslek büyüklerime teşekkür ediyor, göreve yeni gelmiş olan ekip arkadaşlarımı da tebrik ediyorum” dedi.