Muğla Eğitim ve araştırma Hastanesinde düzenlenen ‘2. Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasyon Eğitimi’ programı sona erdi.

Hastane yoğun bakım hemşireleri ve ilçelerden gelen 9 hemşirenin katılımıyla gerçekleştirilen program sonunda kursiyerlere katılım belgesi verildi. 30 Eylül-12 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen 3 hafta teorik, 3 hafta pratik uygulama olarak 6 hafta süren eğitim sonunda bitirme sınavını başarıyla tamamlayan kursiyerler yoğun bakım hemşirelik sertifikası almaya hak kazandı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan’ın ikincisi düzenlenen yoğun bakım hemşireliği sertifikasyon eğitimi sürecinin başından sonuna kadar Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Özlem Palancıoğlu, Yardımcıları Gülay Karaduman, Mihrican Çelebi, program sorumlusu Sultan Arlı Olpak, Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Canan Gürsoy ve eğitimlere katkıda bulunan, destek olan tüm ekibi teşekkür etti. Başhekim Prof. Dr. Togan, “Burada kazandığınız bilgilerinizi sahada ekip arkadaşlarınızla paylaşın, bilgi güçtür. Ekip çalışmasının en çok görüldüğü yoğun bakımlarda yoğun bakım hemşiresi; krizi yönetebilen, acil duruma müdahale edebilen, iletişim becerileri ve mesleki yetkinlikleri olan, hızlı karar verme becerisine sahip, her daim gelişimlere açık, hasta ve aile eğitimlerinde mesleki bilgi ve becerilerini sahada uygulayabilen sağlık çalışanlarıdır. Bizler her zaman sizlere destek olmak için buradayız, hepinize meslek hayatınızda başarılar dilerim” dedi.