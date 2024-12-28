Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yılın son Eğitim Planlama Kurulu (EPK) toplantısını gerçekleştirdi. Her ay düzenli olarak yapılan toplantı, 15 Kasım 2023’te faaliyete başlayan eğitim planlama kurulunun bir parçası olarak büyük önem taşıyor.

Toplantıya, Başhekim Prof. Dr. Turhan Togan başkanlığında, 7 birim eğitim sorumlusundan oluşan kurul üyeleri katıldı. Toplantıya ayrıca Prof. Dr. Arife Zeybek, Prof. Dr. Emine Neşe Yeniçeri, Prof. Dr. Neşat Çullu, Prof. Dr. Mehmet İlkay Koşar, Prof. Dr. Feral Öztürk, Doç. Dr. Özlem Şengören Dikiş, Doç. Dr. Yalçın Gökçük, Kurum Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ethem Acar ve raportör Dr. Öğretim Üyesi Fatih Alaşan da yer aldı.

2024 yılı boyunca toplam 28 eğitim planlama kurulu toplantısında 298 karar alındı. Bu süre zarfında 60 araştırma görevlisi hekim mezun edilerek uzmanlık dosyası tescile gönderildi. Kurul, 415 araştırma görevlisi hekim üzerinde takip yaparak, hastanede çalışan araştırma görevlisi doktorların rotasyonları, tez konuları ve 2025 yılında yeni başlayacak araştırma görevlisi doktorlar için çalışma planlaması gerçekleştirilmiştir.

Eğitim planlama kurulu çalışmalarını, birim sorumlusu Abdullah Kalkan, tıbbi sekreterler Şermin İftar ve Nurten Yılmaz’dan oluşan ekip takip etmektedir. Bu toplantı, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin eğitim kalitesini artırma ve araştırma görevlisi doktorların gelişimini destekleme konusundaki kararlılığını bir kez daha gösterdi.