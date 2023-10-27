Cumhuriyet’in 100’üncü yıldönümünde Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki mevcut Nükleer Tıp Merkezi’ne yeni alınan cihazlar ile birlikte yeni yerinde hizmete açıldı.

Çok sayıda hastalığın erken tanı konulması ve uygun tedavisinde önemli bir yere sahip nükleer tıp, gelişmiş görüntüleme cihazları ve teknikleri, özellikle onkoloji, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi ve nöroloji bölümlerinde yaygın olarak kullanılıyor.

Açılışta konuşan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yenilenen Nükleer Tıp Merkezinin dünyanın en ileri cihazları ile donatıldığını, alanında en başarılı hekimlerle kanser hastalarına ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Başhekim Togan, “Hastanemiz Onkoloji Merkezinin en önemli ünitelerinden biri olan Nükleer Tıp Merkezimizde performansının yeni nesli ve dünyanın en yeni ve en ileri teknolojideki kanser tarama cihazı olan PET/CT cihazı, gama kameraları, sintigrafi cihazı ve İyot Tedavi Merkezimiz ile artık hastalarımıza deneyimli hekimlerimiz ve sağlık çalışlarımız ile birlikte çalışmayla devam edeceğiz. Artık teşhis ve tanı tedavisi için Muğla’dan kilometrelerce yol kat ederek başka illere gitmek zorunda kalan onkoloji hastalarımız onkolojik tetkik-tarama cihazlarına ulaşabilmek için ödenen yüksek ücret ve masraflardan da kurtularak merkezimizde ücretsiz tedavi olacaklar” dedi.

Yenilenmiş Nükleer Tıp Merkezi’nin açılışında İl Sağlık Müdürü Dr. Al Burak Mülayim, Milletvekilleri ve Vali İdris Akbıyık’ın konuşmasını andından yeni cihazlar ile desteklenen Nükleer Tıp merkezinin açılışı protokol tarafından gerçekleştirildi.

Nükleer Tıp Merkezi’nin yeni hizmet binasının açılışının ardından Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü organizasyonunda Cumhuriyetin 100’üncü yılı çerçevesinde gerçekleştirilen ‘100 yıldır aynı aşk ve heyecanla’ fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.