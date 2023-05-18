Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aynı gün tek kadavradan yapılan böbrek nakli iki hastaya umut oldu.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde organ nakil sorumlu hekimi Doç. Dr. Önder Özcan ve ekibi tarafından tek kadavradan aynı anda gerçekleştirilen iki böbrek nakli iki cana umut oldu. Geçirdiği trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen vericinin organları ailesinin de rızası üzerine bağışlandı. Yapılan operasyonla hayatını kaybeden vericinin iki böbreği Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde nakil bekleyen 53 yaşında, 8 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle hemodiyalize giren A.E ve 6 yıldır tedavi gören 41 yaşındaki S.C’ye yapılan gerekli tetkikler sonrasında, eş zamanlı olarak alındıkları ameliyatla bağışlanan böbrekler nakledildi.

Doç. Dr. Önder Özcan, “Başarılı geçen ameliyat sonrası hastalarımızın genel durumu iyi olup artık şifa ile evlerine taburcu edilecek ve kendi yaşamlarını aktif olarak devam ettirebilecekle” dedi.

Genel Cerrahi AD’ndan Doç. Dr. Ilgaz Kayılıoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Özcan Dere’nin yer aldığı nakil ameliyatlarında, Nefroloji Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Bülent Hudam, Anesteziyoloji AD’ndan Doç. Dr. Başak Altıparmak, Tıbbi Biyokimyadan Uzm. Dr. Alim Özgür Durmaz, organ bağışı birimi organ ve doku nakil koordinatörü Nazlı Tepeli ve İsmail Çatal olmak üzere ameliyathane ekibi, ameliyat sonrası yoğun bakım takibi ve genel cerrahi kliniğinde hemşireler tarafından takipleri yapılan hastalar için olağanüstü bir ekip çalışması sergilendiği açıklandı.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan organ nakil ekibini yapmış oldukları başarılı hizmetler dolayısıyla tebrik ederek hastalara acil şifalar diledi. Yönetim olarak fedakarlık isteyen bu özellikli çalışmaları her zaman destekledik ve destekleyemeye devam edeceklerini belirten Başhekim Togan, “Nakil ameliyatı olan hastalar, uzun diyaliz seansları sonrası zorlu geçen yıllarının ardından vericinin ve ailesinin, organ bağışları sayesinde yeniden hayata umutla bağlanıyorlar. Hastanemizde gerçekleştirilen eş zamanlı nakil sonrası hastalarımız taburcu edildiler. Emeği geçen tüm hekimlerimize ve yardımcı personelimize teşekkür ediyorum” dedi.